Рига, 10 марта, 2017, 15:49 — ИА Регнум. В Латвии продолжает увеличиваться количество случаев насилия в семье, заявил начальник Государственной полиции Латвии, генерал Интс Кюзис, сообщает портал Mixnews.lv.

Maxpixel.freegreatpicture.com Насилие

Кюзис отметил, что дети из таких семей с возрастом сами становятся агрессивными и жестокими по отношению к окружающим людям. Он также считает, что статистика роста насилия напрямую связана с тем, что люди стали чаще сообщать в полицию о подобных случаях, а не замалчивать их.

«Самое неприятное, что возросло количество случаев физического насилия между детьми. Мы получаем все больше вызовов в учебные заведения, медицинские учреждения. Это одна из самых больших бед в Латвии. У нас вообще в целом возрос показатель бытового насилия. Отсюда и такие жестокие дети. В 2014 году мы ввели порядок, согласно которому полиция теперь имеет право выдворить насильника из дома. И сразу же мы получили шквал звонков от жалующихся женщин, которые просили о помощи, говорили, что не могут больше терпеть эти унижения. Вот мы и ездим по таким вызовам», — сообщил Кюзис.

Напомним, начальник криминальной полиции Латвии Андрей Гришин ранее рассказал, что в 2016 году было зарегистрировано 530 преступлений против нравственности, что на 80 больше, чем в 2015 году. Стоит отметить, что многие из них направлены против несовершеннолетних. Выросло также и количество дел о порнографии — в 2016 году таких было зарегистрировано 313, что на 87 больше, чем в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году в Латвии стремительно увеличилось число детей, пострадавших от сексуального насилия и действий сексуального характера, свидетельствует отчет Госполиции страны о преступности среди несовершеннолетних и пострадавших детях. Так, в 2015 году от преступлений пострадало 15 123 человека, в том числе 5261 ребенок.

Стоит добавить, что в последние годы Европа стала эпицентром публичных скандалов, связанных с насилием над детьми, прежде всего, сексуального. Так, по данным исследования, в среднем каждый пятый маленький европеец становится жертвой сексуального насилия.