Махачкала, 10 марта, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Аукцион на отлов бродячих животных, объявленный управлением ЖКХ Махачкалы, признан недействительным. Причиной проверки стали жалобы, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе управления антимонопольной службы по Дагестану.

AlexisMartin_mb Бродячие собаки

Ведомство выявило, что претензии жалобщиков обоснованы, а МКУ «УЖКХ города Махачкалы» признано нарушившим федеральный закон «О контрактной системе». Начальная максимальная цена контракта — три миллиона рублей.

УФАС отмечает, что заказчик не указал в документации требования к участникам аукциона об отсутствии судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что участники ранее не привлекались к административной ответственности за незаконное «вознаграждение от имени юридического лица». Также УЖКХ Махачкалы в аукционе указало другие не соответствующие закону требования к участникам аукциона.

Напомним, администрация Махачкалы и ранее объявляла тендер на отлов бродячих животных, но он так и не был реализован. Проблема бездомных собак получила широкое распространение после того, как 19 февраля стая животных до смерти закусала 9-летнюю девочку.

Как сообщали в администрации Махачкалы, после этого трагического случая было принято решение построить приют для бродячих животных. 7 марта его открыли в пригороде Махачкалы, в поселке Семендер.