Москва, 10 марта, 2017, 15:29 — ИА Регнум. На четвертую строчку рейтинга лучших авторынков февраля смог подняться автомобильный рынок России, 10 марта сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

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При этом авторынку РФ удалось опередить Испанию и Великобританию. В январе Россия не смогла попасть в пятерку лучших рынков континента.

Лидирующая позиция по итогам февраля остается за автомобильным рынком Германии. Здесь было продано 243 602 новых автомобиля. Спрос на автомобили в Германии снизился на 2,6%.

Вторую строчку рейтинга заняла Италия, поднявшись на один пункт. В Италии в феврале удалось реализовать 183 777 транспортных средств. Эта цифра на 6,2% больше, чем в 2016 году.

На третьем месте пьедестала лучших авторынков Европы оказалась Франция. Продажи в этой стране упали до 161 885 автомобилей, что процентном отношении эквивалентно снижению 2,9%.

По специалистов «АВТОСТАТ», в феврале 2017 года российские салоны смогли реализовать около 100 000 легковых автомобилей. По итогам февраля испанский авторынок оказался на пятом месте, где количество проданных машин составило 97 796, увеличившись на незначительные 0,2%.