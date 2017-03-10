Комрат, Молдавия, 10 марта, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Исполком (правительство) Гагаузии выразил озабоченность решением правительства Молдавии предоставить американской компании право на разведку месторождений углеводородов на площади 12 тыс. кв. км на юге Молдавии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе гагаузского правительства, решение принято без учета позиции властей автономии.

Anonimu Гагаузская автономия

«Часть территории, на которой зарубежная компания будет проводить исследования на наличие природных ресурсов, относится к АТО Гагаузия. Однако центральные органы власти, в нарушение ст. 111 Конституции Республики Молдова, не поставили в известность руководство Гагаузии о намерениях реализации проекта по поиску природных ресурсов», — отметили в Исполкоме.

Там добавили, что принятое правительством решение противоречит ст. 17 закона «Об особом правовом статусе Гагаузии», согласно которому Исполнительный комитет обеспечивает на территории региона регулирование отношений собственности, управление экономикой, охраной окружающей среды и рациональным природопользованием.

«Руководство Гагаузии заинтересовано в привлечении иностранных инвестиций в регион, однако считает, что вопросы, касающиеся предоставления территории в пользование зарубежным компаниям, должны приниматься в строгом соответствии с законодательством и с максимальной транспарентностью», — добавили в Исполкоме автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Молдавии подписало с американской компанией Frontera Resources International договор о концессии на разведку и добычу нефти и газа с последующей эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений в Молдове. Он предполагает предоставление компании права разведки нефти и газа на территории, составляющей примерно 40% территории Молдавии сроком на 50 лет.

Молдавские СМИ выяснили, что Frontera Resources International специализируется на проектах по разведке и добыче сланцевого газа, и именно этим займется в Молдавии. В министерстве окружающей среды это опровергли и обнародовали контракт, но часть документа, посвященная методике разведки и добычи газа, осталась засекреченной. Президент Молдавии Игорь Додон потребовал от правительства обнародовать документ полностью.