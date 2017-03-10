Берлин, 10 марта, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Правительство Германии надеется, что Турция прислушается к призывам не использовать сравнения с нацизмом в отношении Берлина, сообщает Reuters.

Pixabay.com Турецко-германский флаг

Подобные сравнения не могут способствовать укреплению диалога между странами, а наоборот, ведут к эскалации напряженности, заявил представитель министерства иностранных дел Германии.

9 марта канцлер Германии Ангела Меркель попросила Турцию перестать ссылаться на нацистское прошлое страны. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался в аналогичном ключе.

Напомним, власти города Гамбург запретили министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу выступить перед согражданами, проживающими в данном городе, в результате мероприятие пришлось перенести на территорию консульства Турции.

Ранее двум другим турецким министрам также было отказано в проведении встречи с согражданами. Президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил подобные запреты с временами нацизма в Германии. Берлин отверг данные сравнения, заявив, что мероприятия были отменены местными властями, на которые не распространяется власть федерального центра.

Это уже не первый раз, когда Анкара напоминает о нацистском прошлом ФРГ. В частности после того, как немецкий Бундестаг признал Геноцид армян в Османской империи в 2016 году, официальная Анкара заявила, что не Берлину судить её в таких вопросах.