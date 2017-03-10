Луганск, 10 марта, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Командира подразделения ДНР «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви») ликвидировали военнослужащие восьмого полка Сил специальных операций ВСУ. Об этом 10 марта заявил министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник, передает ИА REGNUM.

ru.wikipedia.org Гиви (Михаил Толстых)

«Есть все основания полагать, что убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых спланировано в отделе контрразведки СБУ и исполнено специалистами 8-го полка специального назначения», — полагает Пасечник.

По его словам, 8-й полк Сил специальных операций выполняет задачи как на территории республик Донбасса, так и в Крыму. «На территории Украины в городе Хмельницкий дислоцируется 8-й полк специального назначения сил специальных операций ВСУ. Командиром полка является полковник Нечаев Олег Александрович, начальником отдела разведки полка — майор Балов Павел Александрович, позывной «Кедр». В СБУ создан специальный отдел, который занимается непосредственно организацией диверсионно-террористической деятельности на территории республик и Российской Федерации, начальник департамента контрразведки СБУ полковник Сандурский Анатолий Викторович, позывной «Хутор», — считает Пасечник.

Он сообщил, что в г. Старобельск (Луганщина, под контролем ВСУ) развернут сводный отряд 8-го полка спецназначения численностью 120−150 человек и сформированы четыре диверсионно-разведывательные группы численностью от 12 до 17 человек в каждой. Пасечник отметил, что часть проведенных украинской стороной терактов «пока не могут быть преданы огласке, поскольку являются объектом оперативной разработки». «Силам спецназначения на Украине уделяется особое, если не основное внимание. Это не пушечное мясо в полях, погрязшее в алкоголе и наркотиках, часто забываемое своими командирами на поле боя. Это элита, которую готовят инструкторы НАТО… Подготовкой и восьмого полка, и других подразделений спецназначения занимаются военные инструкторы из Литвы, США и других стран НАТО в тренировочных центрах, расположенных на территории Украины. Это и Яворивский полигон, и база в Ново-Петровцах», — добавил Пасечник.

Он проинформировал, что сотрудники МГБ ЛНР совместно с министерством внутренних дел раскрыли сеть действовавших на территории Луганщины диверсантов, в состав которой входили несколько ДРГ. Пасечник уточнил, что в их состав входил начальник инженерной службы 8-го полка специального назначения Сил специальных операций ВСУ, майор Сергей Иванчук, задержанный по подозрению в убийстве начальника Управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.

«На территории республики Иванчук действовал в составе нескольких оперативных ДРГ, которые формировались для проведения специальных заданий, например, «Гири» — командир группы старший лейтенант Тарас Карагальсков, «Соляры», дислоцировавшейся в квартале Ленинского комсомола в Луганске, «Крик». В августе 2016 года на территории ЛНР действовало до шести ДРГ. Причем в группе «Крик» действует уже второй состав. Первый был ликвидирован на территории ЛНР», — сказал он.

Министр также отметил, что украинские диверсанты готовили террористические акты в Белгородской области России. «Украинская ДРГ, базировавшаяся в ЛНР, готовила спецоперации и на территории РФ. В частности ею готовился теракт против российских военнослужащих в Белгородской области… Планируется проведение провокаций и терактов как в местах проживания, так и в местах досуга сотрудников. Мы делаем все возможное, чтобы трагедии не произошли, но на Западе должны себе давать отчет, кого они вскормили», — призвал Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнета заявил о раскрытии убийства начальника Управления НМ ЛНР Анащенко. По его словам, убийство совершили украинские военнослужащие, которые в настоящее время задержаны.

«Все они являются военнослужащими сил специального назначения ВСУ, заброшенными в Луганск в составе ДРГ для совершения террористических актов по задачам Службы безопасности Украины. Сейчас с ними проводятся следственные действия», — рассказал Корнета.

Напомним, 4 февраля в Луганске был взорван автомобиль с Анащенко. 8 февраля в Макеевке, в штабе батальона «Сомали» ДНР, огнеметом «Шмель» был убит командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви).