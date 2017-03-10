Москва, 10 марта, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Американские спецслужбы должны дать полноценный ответ в отношении документов ЦРУ, опубликованных порталом WikiLeaks. Об этом 10 марта в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Хочется, чтобы спецслужбы в Вашингтоне полноформатно ответили на опубликованные документы WikiLeaks. Если информация подтвердится, она несёт угрозу всему миру и международной безопасности», — сказала она.

Комментируя недавние заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу того, что хакеры способны влиять на работу мобильных устройств, Захарова обратила внимание, что об этом как раз свидетельствуют материалы WikiLeaks. Подобные возможности, если они реальны, дипломат назвала крайне опасными.

При этом наиболее страшным является то, что цифровые технологии на сегодняшний день могут оказаться в распоряжении террористов. Ведь понятие терроризма включает в себя и кибератаки, и воздействие на массовое сознание, включая молодых людей и детей, добавила Захарова.

Вместе с тем она заявила, что не надеется на прекращение информационной войны даже в том случае, если опубликованные WikiLeaks сведения получат подтверждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта портал WikiLeaks опубликовал около 9 тыс. секретных документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети американского Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в штате Вирджиния.

Из документов следует, что спецслужбы имеют возможность использовать уязвимости смартфонов, телевизоров и другой техники для получения личной информации их пользователей, в том числе из защищённых мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram. В ближайшее время WikiLeaks обещает опубликовать новые документы на эту тему.

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