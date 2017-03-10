Львов, Украина, 10 марта, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Рабочим государственного предприятия «Львовуголь» перечисляют деньги для выплаты зарплат. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Дяченко, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«22 млн грн (814 тыс долл), заблокированные на счету предприятия, в полном объеме направлены на выплату зарплат горнякам Львовской области», — отметил Дяченко.

Он сообщил, что деньги на зарплатные карты шахтерам должны были поступить ещё вчера вечером.

В то же время 10 марта пресс-служба Конфедерации свободных профсоюзов Украины (КСПУ) информирует, что организация будет через суд восстанавливать ранее урезанные Кабмином Украины права горных работников на льготные пенсии. По словам заместителя председателя КСПУ Петра Тулея, постановлением №461 правительство урезало пенсионные льготы в Списках №1 и №2, из-за чего пострадали женщины, работающие в тяжелых условиях.

Отмечается, что согласно внесенным правительством изменений, многие работники потеряли право на льготный выход на пенсию. Как сказал Тулей, людей просто вычеркнули из Списков №1 и №2, хотя они продолжают работать в действительно тяжелых условиях. Он назвал такой подход чиновников не совсем взвешенным и неправильным."Например, на ОАО «Львовская угольная компания» большинство работников — женщины. Условия работы у них тяжелые: они работают при большом шуме, в запыленном помещении и вынуждены поднимать тяжелые куски породы. При этом работницы уже четыре месяца не получают зарплат. На ОАО «Львовская угольная компания» уже провели аттестацию рабочих мест, которая подтвердила их вредность. И работниц обогатительной фабрики наши чиновники исключили из перечня, который гарантировал им льготную пенсию», — сказал Тулей.

Он напомнил, что независимым профсоюзам удалось отстоять право на льготную пенсию представителям ряда медицинских специальностей и не дать их вычеркнуть из Списков №1 и №2. «Мы надеемся, что через суд сможем восстановить справедливость и в отношении других работников. Если мы докажем, что Кабмин незаконно изменил Списки №1 и №2, то правительство будет обязано изменить свое постановление в соответствии с решением суда», — добавил Тулей.

Напоминаем, рассмотрение административного дела №826/16 780/16 по иску КСПУ к Кабинету министров об обжаловании Постановления №461 перенесено на 15 марта. Такое решение принял Окружной административный суд. Киева.

Кроме того, пресс-служба КСПУ информирует, что 9 марта Хозяйственный суд Львовской области принял решение о снятии ареста со счетов ГП «Львовуголь».

«Начнем ли отгрузку угля, или продолжим объявленную акцию до тех пор, пока не будут погашены долги по зарплате, решим уже на месте. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы шахты работали в обычном режиме, ведь любые сбои в работе непременно скажутся на заработках горняков», — сказал заместитель председателя региональной организации КСПУ г. Червоноград Львовской обл. Василий Лесняк.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта на Львовщине шахтеры горнодобывающих предприятий, входящих в объединение госпредприятия «Львовуголь», прекратили отгрузку угля на украинские ТЭС. «Шахтеры Червонограда приняли окончательное решение с 9:00 09.03 прекратить отгружать потребителям уголь, пикетировать областной суд в г. Львов, где будет рассматриваться вопрос о счете ГП «Львовуголь», — проинформировал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Шахтеры «Львовуголя» требовали разблокировать счета предприятия для выплаты зарплат, выделить не менее 200 млн гривен (7,4 млн долл) на охрану труда, внести изменения в договора о расчетах за отгрузку угля — с внесением пункта предоплаты средств, а также не менее чем на 50% сократить Аппарат управления «Львовуголь».