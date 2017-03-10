Москва, 10 марта, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Заявление представителя ЦБ об условиях снижения ключевой ставки следует рассматривать, как недвусмысленный сигнал рынку о том, что на заседании совета директоров Банка России 24 марта снижения процентной ставки не произойдет, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«По всей видимости, снижение ставки в 2017 году будет отложено на второе полугодие. Это может быть связано с двумя внешними факторами: во-первых, с вероятным повышением процентной ставки в США, которое может привести к укреплению доллара и, соответственно, к снижению обменного курса рубля. Во-вторых, с новой волной понижения цены на нефть, что, в свою очередь, также может способствовать снижению курса рубля к доллару», — пояснила эксперт.

«Соответственно, это может способствовать росту инфляционных ожиданий, и инфляцию в текущем году не удастся удержать в рамках 4%. ЦБ упрекают в нерешительности, однако, его ограничительная политика обусловлена внешними вызовами, которые находятся вне рамок контроля российского финансового регулятора», — отметила Мильчакова.

«Снижение ключевой ставки до 6,5% будет возможно, если цена на нефть не опустится ниже $60 за баррель, но в настоящее время сроки роста цены нефти до этого уровня откладываются. По всей видимости, такой уровень процентной ставки можно будет увидеть уже в 2018 году, а в 2017 году, скорее всего, произойдет снижение процентной ставки до 8,5−9%», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, 10 марта руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что мегарегулятор допускает снижение ключевой ставки до 7% и даже до 6,5% с сегодняшних 10%. Однако условием для этого является стабильный уровень инфляции, не превышающий 4% в год.

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