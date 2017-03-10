«Снижение ключевой ставки будет зависеть от нефти»
Москва, 10 марта, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Заявление представителя ЦБ об условиях снижения ключевой ставки следует рассматривать, как недвусмысленный сигнал рынку о том, что на заседании совета директоров Банка России 24 марта снижения процентной ставки не произойдет, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.
«По всей видимости, снижение ставки в 2017 году будет отложено на второе полугодие. Это может быть связано с двумя внешними факторами: во-первых, с вероятным повышением процентной ставки в США, которое может привести к укреплению доллара и, соответственно, к снижению обменного курса рубля. Во-вторых, с новой волной понижения цены на нефть, что, в свою очередь, также может способствовать снижению курса рубля к доллару», — пояснила эксперт.
«Соответственно, это может способствовать росту инфляционных ожиданий, и инфляцию в текущем году не удастся удержать в рамках 4%. ЦБ упрекают в нерешительности, однако, его ограничительная политика обусловлена внешними вызовами, которые находятся вне рамок контроля российского финансового регулятора», — отметила Мильчакова.
«Снижение ключевой ставки до 6,5% будет возможно, если цена на нефть не опустится ниже $60 за баррель, но в настоящее время сроки роста цены нефти до этого уровня откладываются. По всей видимости, такой уровень процентной ставки можно будет увидеть уже в 2018 году, а в 2017 году, скорее всего, произойдет снижение процентной ставки до 8,5−9%», — высказала свое мнение эксперт.
Напомним, 10 марта руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что мегарегулятор допускает снижение ключевой ставки до 7% и даже до 6,5% с сегодняшних 10%. Однако условием для этого является стабильный уровень инфляции, не превышающий 4% в год.
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