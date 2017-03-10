Ярославль, 10 марта, 2017, 15:05 — ИА Регнум. В Ярославле стадионы «Славнефть» и «Шинник» получат на свою реконструкцию 189 и 103 миллиона рублей соответственно в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года из бюджетов трех уровней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Вход на стадион «Шинник» в Ярославле

Ярославль оказался в списке городов, которые представят тренировочные поля для участников первенства планеты по футболу в 2018 году. Но два ярославских стадиона надо реконструировать, чтобы они соответствовали требованиям ФИФА. Проектно-сметная документация по обоим объектам подготовлена и согласована в соответствующих инстанциях. В мае-июне 2017 года начнутся строительно-монтажные работы, а их окончание запланировано на апрель 2018 года.

«На двух стадионах будут заменены поля, установлены металлодетекторы и видеокамеры. На «Шиннике» будет 140 камер, а на «Славнефти» — 60. Кроме этого на стадионах поставят современную систему контроля управления доступом. На стадионе «Славнефть» построят здание, где будут располагаться раздевалки, тренерские\ю судейские комнаты и конференц-зал. В феврале 2018 года команды будут выбирать города где они станут тренироваться. Надеюсь, что Ярославль выберут, поскольку он имеет очень выгодное географическое расположение. И тогда вероятно, что команды будут жить и тренироваться в нашем городе», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника управления по физкультуре и спорту Александр Легус.

Если Ярославль выберут, то в мае 2018 года принимать реконструированные стадионы приедет комиссии оргкомитета чемпионата мира, а с 28 мая по 22 июля стадион будет отдан для команды участницы мундиаля. На время реконструкции футбольный клуб «Шинник» будет играть на запасном поле, расположенным рядом со стадионом.