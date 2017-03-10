Чебоксары, 10 марта, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Минтруд Чувашии опубликовал данные по уровню безработицы в республике, сравнив их с показателями ряда европейских стран и заявив о плане «обеспечить трудовую занятость не менее 42 тыс. граждан республики» — при том, что по критериям МОТ в Чувашии насчитывается 31,7 тыс. безработных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Март 2017 года. Дом правительства

«Минтруд Чувашии в 2017 году планирует обеспечить трудовую занятость не менее 42 тыс. граждан республики», — заявляется в релизе министерства. Отметим, по данным Чувашстата, численность рабочей силы (экономически активного населения) в возрасте от 15 до 72 лет в среднем за декабрь 2016 года и январь — февраль 2017 года составила 627,6 тыс. человек: из них 595,8 тыс. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 31,7 тыс. человек — как безработные с применением критериев МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

По данным Минтруда Чувашии на 9 марта, 1766 организаций подали заявки в республиканскую службу занятости о потребности более 15 тыс. рабочих и служащих. Средняя заработная плата по вакансиям составила 17,7 тыс. рублей. По информации чувашских властей, «наиболее востребованы»: водители со средней зарплатой в 20 тыс. рублей, швеи — 15 тыс. рублей, каменщики — 30 тыс. рублей, сварщики — 30 тыс. рублей, врачи от 30 тыс. рублей, менеджеры — 20 тыс. рублей, инженеры — от 20 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Чувашстата, в 2016 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила в регионе 22 736,3 рубля, что на 6,9% выше уровня 2015 года. Средняя зарплата в целом по экономике (без субъектов малого предпринимательства) возросла за год на 7% — до 24,9 тыс. рублей. В то же время у республиканских чиновников средняя зарплата достигла 34,1 тыс. рублей при годовом росте на 6%, в том числе зарплата служащих в органах исполнительной власти Чувашии увеличилась на 6,2% — до 36,1 тыс. рублей. В федеральных госорганах получали в среднем 31,6 тыс. рублей — это на 16% выше, чем было в 2015 году.

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По информации Минтруда Чувашии, уровень общей безработицы в республике за январь 2017 года составил 4,7% (в ПФО — 4,9%, РФ — 5,4%) — это четвёртое место в Поволжье. В министерстве также публикуют для примера и наглядности данные по безработице в европейских странах и США: Германия, Норвегия, Чехия, США (4,6−4,8%); Нидерланды, Швеция, Франция (6,4−10%), Италия, Испания, Греция (11−25%). Примечательно появление в этом списке наиболее проблемных территорий по вопросам безработицы, расположенных на юге Евросоюза: Италии, Испании и Греции, где последняя вовсе находилась в преддефолтном состоянии и переживает долговой кризис.

Согласно данным Росстата, по итогам 2016 года уровень общей безработицы в Чувашии составил 5,3%, что больше, чем в среднем в Поволжье — 4,8% (в РФ — 5,5%). Выше, чем в Чувашии, безработица сложилась за год в Марий Эл (6%), Башкирии, Пермском крае (5,8%) и Кировской области (5,4%). Уровень регистрируемой безработицы (по отношению к численности экономически активного населения) с начала года в Чувашии вырос: по состоянию на 6 марта 2017 года он составлял 0,8%, в то время как на конец 2016 года было 0,75%.

Отметим, что ранее ряд СМИ со ссылкой на данные опроса федерального агентства по трудоустройству распространили информацию о том, что 37% жителей Чувашии хотят переехать в другой регион — ради нормальной работы и зарплаты.