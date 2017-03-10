Москва, 10 марта, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Российский рубль 10 марта отыгрывает символическую часть вчерашнего падения в парах с иностранными валютами, но особенного энтузиазма в преддверии выходных и будущей бурной недели не заметно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

«На участников торгов сильное впечатление произвела статистика этой недели по колоссальному росту запасов нефти и нефтепродуктов в США, но, откровенно говоря, ничего сенсационного в ней нет. Лавиной обычно накрывает, когда старательно игнорируешь сигналы и делаешь вид, что это тебя не касается. Как показала уходящая неделя, это касается каждого, кто имеет отношение к бирже. Падение нефти на 6,1% за два дня открывает дорогу для движения в область $45, если рынок будет продолжать заливать черным золотом», — пояснила.

«Вариантов с дальнейшим развитием событий для рубля множество, однако, большинство из них минорные, — считает эксперт. — Ранее неоднократно говорилось о марте, как о критической точке разворота для российской валюты. Те, кто считает, что после просадки последует мощный отскок по рублю, не так уж и неправы, так как вероятность присутствует, но она пока перекрывается двумя предстоящими событиями — заседаниями ФРС и ЦБ РФ. Итоги обоих мероприятий способны сбить рубль с ног окончательно, тем более что «быки» по доллару уже взяли курс на 60−61 рубль».

«Основной же сценарий заключается в консолидации пары доллар/рубль около 59,00, плюс-минус 20 копеек с целью дождаться фактов от американского регулятора и пройти на этой основе к 60,0 руб. Дальнейшее развитие событий имеет вариации, от продолжения восхождения на прогнозах снижения Центробанком ключевой ставки постепенно, до точечных продаж и таких же точечных выкупов отдельными институциональными мощностями. Как бы то ни было, следующие две недели будут нервными для рубля», — высказала свое мнение эксперт.

Добавим, 10 марта за доллар США дают 59,12 руб. (-0,4%). Евро стоит 62,74 руб. (-0,02%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 13 марта, составляют 59,21 руб. за американскую валюту и 62,74 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 38 и 75 копеек соответственно. Цены на нефть днем в пятницу ограниченно подрастают. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $52,33 (+0,2%).