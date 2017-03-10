Кишинёв, 10 марта, 2017, 20:52 — ИА Регнум. «Газпром» сможет найти с «Молдовагазом» компромисс по поводу задолженности молдавской компании перед российской по поставкам голубого топлива. Если сравнивать эту ситуацию с газовым спором между Москвой и Минском, то Кишинев аккуратнее относится к поставкам газа. Такое мнение выразил сегодня, 10 марта, генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в интервью ИА REGNUM.

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«Я не вижу здесь параллелей с Белоруссией, потому что Молдавия более аккуратно и рационально подходит к поставкам газа», — отметил эксперт.

Сегодня из материалов «Газпрома» стало известно, что компания еще в феврале 2017 года обратилась в Международный коммерческий арбитражный суд с иском о взыскании с «Молдовагаз» долга за поставки газа в 2014 году в $768,6 млн. Отмечается, что дата слушаний еще не определена.

Листовский предположил, что спор будет идти по поводу принципа Take-or-Pay («бери или плати» — прим.ред.), то есть когда покупатель заявляет определенные объемы. Далее вне зависимости от того выбрал он их физически или нет, все равно обязан платить.

«Но тут у «Газпрома» тоже безвыходная ситуация, он будет по этому принципу биться до конца. Иначе он получит иски практически ото всей Европы, где тоже прописаны принципы Take-or-Pay. Тот же самый принцип Украина пытается ввести, но «Газпром» понимает, чем это грозит. Вот вокруг этого и будет идти тяжба», — объяснил гендиректор Фонда энергетического развития.

По его словам, поскольку у Молдавии не очень большие объемы потребления газа, Россия может пойти навстречу. Например, сделает график рассрочки комфортный, чтобы не терять потребителя, который платит более или менее исправно.

«У Молдавии договороспособное руководство. Тем более сейчас пришел новый президент, который более благосклонно смотрит на отношения с Россией», — заключил аналитик.

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Напомним, что в конце прошлого года «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракты на поставку газа в Молдавию, а также транзит через республику до конца 2019 года. Российская компания, которая владеет 50% молдавской, является основным поставщиком энергоносителя в Молдавию. Например, Россия поставила в республику 3 млрд кубометров газа. В прошлый раз контракты между российским газовым холдингом и «Молдовагазом» продлялись в декабре 2015 года на год — до 31 декабря 2016 года.

Между тем молдавская компания уже не в первый раз остается в долгах перед «Газпромом». Так, ранее Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ удовлетворил исковые требования российской компании к «Молдовагазу» о выплате задолженности за газ, поставленный в 2012 году, в размере $830,767 млн. В сентябре 2016 года суд также удовлетворил иск «Газпрома» к молдавской компании по выплате долга за поставки газа в 2013 году в размере $562,3 млн.

Отметим, что по соглашению между российской и молдавской компанией, разграничение газовых долгов Молдавии и Приднестровья не предусматривается. Но в Кишиневе не единожды призвали создать такое разграничение и перевод долга Приднестровья за потребленный газ с компании «Молдовагаз» на «Тираспольтрансгаз». До недавнего времени власти Молдавии заявляли, что приднестровский долг за газ перед Россией — это долг «Молдовагаз» перед «Газпромом». Так как российской компании принадлежит пакет акций в «Молдовагазе», то «Газпром» должен был как бы перевести эти деньги сам себе. Однако в январе этого года новый президент Молдавии Игорь Додон во время своего визита в Москву признал, что $0,5 млрд молдавского долга за российский газ и около $6 млрд приднестровского газового долга — это «общий долгом Молдавии».