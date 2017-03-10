Луганск, 10 марта, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Убийство Михаила Толстых с позывным «Гиви» было осуществлено теми же, кто взорвал полковника Олега Анащенко, заявил министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник, передает Луганский информационный центр.

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Олег Анащенко был подорван в своем автомобиле диверсантами 8-го полка специального назначения сил специальных операций ВСУ. Этот же полк несет ответственность за гибель Гиви, заявил Леонид Пасечник.

Глава МГБ рассказал, что данный полк расквартирован в городе Хмельницкий. Командир полка — полковник Нечаев Олег Александрович, начальник отдела разведки полка — майор Балов Павел Александрович, позывной «Кедр». Эти люди участвовали не только в убийстве Гиви и Анащенко, но и в других диверсиях, совершенных в Крыму, ЛНР и ДНР.

Пасечник также рассказал, что в Службе безопасности Украины существует отдел, которые непосредственно занят организацией диверсионно-террористической деятельности на бывших территориях Украины.

Министр госбезопасности добавил, что один из отрядов 8-го полка дислоцируется в г. Старобельске, численность отряда 120−150 человек, и сформированы четыре диверсионно-разведывательные группы, численностью от 12 до 17 человек в каждой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в результате подрыва собственного автомобиля в Луганске погибли полковник, начальник управления Народной милиции Олег Анащенко и его водитель. Олег Анащенко посмертно награжден орденом «За службу и храбрость» II степени.

Михаил Толстых, известный как Гиви, погиб 8 февраля 2017 года в результате взрыва в собственном кабинете.