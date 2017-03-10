Кишинёв, 10 марта, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Молдавский Cовет по противодействию дискриминации и обеспечению равенства признал дискриминационными высказывания министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука о русских и обязал его извиниться. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил экс-депутат парламента Молдавии, лидер партии «Наш дом — Молдова» Григорий Петренко, ранее обратившийся в совет в связи с высказываниями министра, назвавшего русских «в большинстве своем лентяями и пьяницами».

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Совет по противодействию дискриминации установил, что в заявлении содержится дискриминация по этническому признаку. «Автор, руководствуясь предрассудками, оскорбил этническую группу», — говорится в решении. Совет обязал Киринчука принести публичные извинения за дискриминационное заявление.

Напомним, в октябре 2016 года министр Киринчук написал в своем блоге следующее: «Сближение с РФ — худшее из зол, которое только может случиться с гражданами Молдовы со времен независимости. Все социальные, экономические и культурные реформы будут стерты начисто, а этот кусок земли превратится в российскую колонию […] Земли в Республике Молдова — самые плодородные на европейском континенте, а здешние люди очень трудолюбивы. А так как большинство русских — лентяи и пьяницы, они стремятся найти того, кто станет за плуг и накормит их».

Генпрокуратура Молдавии провела проверку на наличие разжигания межнациональной розни в заявлениях министра, но признаков преступления не нашла. Стоит также отметить, что Совет по противодействию дискриминации и обеспечению равенства является независимой общественной структурой.

ИА REGNUM напоминает, что за все годы независимости в Молдавии ни один человек не был привлечен к уголовной ответственности по многочисленным зафиксированным фактам публичного разжигания межнациональной розни и ненависти в отношении проживающих в стране русских и русскоязычных граждан.

Уголовное дело, заведенное под давлением общественности и СМИ в 2008 году в отношении директора газеты Timpul Константина Тэнасе, заявившего в ходе митинга, что «Молдавия должна избавиться не только от Воронина и коммунистов, но и от русских», было закрыто коммунистическими властями в августе 2009 года, накануне передачи власти в Молдавии Альянсу за европейскую интеграцию. Впоследствии Тэнасе неоднократно выдвигался на получение государственной Национальной премии Молдавии и в 2012 году стал ее лауреатом. А после смерти Тэнасе в 2014 году в честь него была названа одна из улиц Кишинева.

А в 2013 году судебные инстанции Молдавии отклонили ряд исков в отношении бельцкого учителя-русофоба Виктора Кравченко, «прославившегося» после публикации в интернете видеозаписи, сделанной на уроке, на котором учитель, используя нецензурную лексику и угрозы физической расправы, оскорбляет русскоязычное население Бельц, представляющее в этом городе большинство.

В более чем двадцатиминутном видеоролике учитель, в частности, произносит следующие слова: «Русские оккупанты! Нажрали морды на молдавской земле! Выйдет закон, мы вас уничтожим!» Бельцкий суд, отклонивший иск группы жителей Бельц о принесении Виктором Кравченко публичных извинений, «аргументировал» это тем, что оскорбления «не были нанесены публично». В свою очередь прокуратура попросту прекратила расследование в отношении Кравченко, не найдя в его словах состава преступления.