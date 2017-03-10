Ярославль, 10 марта, 2017, 14:08 — ИА Регнум. В Ярославской области органы службы занятости располагают 11 448 вакансиями, из них большинство (68%) относятся к рабочим профессиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном центре занятости.

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Наибольшим спросом у работодателей пользуются такие профессии как каменщик, маляр, штукатур, плиточник-облицовщик, арматурщик, токарь, плотник, слесарь-ремонтник, повар, швея, продавец, санитарка, уборщик, грузчик, подсобный рабочий. Востребованы также врачи, воспитатели и медсестры.

10 677 безработных официально зарегистрировано в Ярославской области на начало марта 2017 года. На одну вакансию в среднем претендуют 1,1 человека. По сравнению с предыдущим месяцем их число выросло на 311 человек. Уровень безработицы в регионе вырос и составляет 1,6%.

За два месяца этого года службой занятости трудоустроено 2,7 тысячи человек. 37 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком направлены на обучение с целью повышения квалификации.