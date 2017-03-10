Ярославль, 10 марта, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Руководители 21 управляющей компании Ярославской области обратились к врио губернатора Дмитрию Миронову с открытым письмом, в котором просят пересмотреть подход регионального правительства в реализации проекта создания на территории области единого информационно расчётного центра.

Открытое письмо УК Ярославля к врио губернатора

Текст письма поступил в редакцию ИА REGNUM.

Уважаемый Дмитрий Юрьевич!

Учитывая социальную значимость вопроса оплаты услуг ЖКХ и предвидя многочисленные обращения граждан за разъяснениями в связи с появлением в регионе нового единого расчетно-кассового центра, просим Вас разобраться в сложившейся ситуации и не допустить нарушения прав жителей региона.

Вашим Указом от 09.11.2016 г. № 564 определено создание Регионального информационно-расчетного центра Ярославской области, в задачи которого должно было войти создание единой расчетной системы с целью урегулирования вопросов обеспечения своевременной оплаты коммунальных услуг в регионе. Создание данной структуры в сфере ЖКХ вполне обоснованно и поддерживается предприятиями ЖКХ региона.

Однако, Правительство Ярославской области, которому было поручено принятие решения о создании и определение организационно-правовой формы вышеуказанного Центра, в нарушение Вашего Указа вступило во взаимоотношения уже с существующим ООО «ЕИРЦ», учрежденному физическими лицами (Веревкин П.А., Мурзин А.В.).

Созданное двумя физическими лицами общество с ограниченной ответственностью в свою очередь учредило АО «Ярославский Областной Единый информационно-расчетный центр» (далее по тексту — АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ»).

Таким образом, в настоящее время под руководством Правительства Ярославской области создана абсолютно коммерческая организация, подконтрольная Веревкину П.А. и Мурзину А.В., самостоятельно определяющую стоимость оказываемых услуг и распоряжающаяся поступившими на ее расчетный счет денежными средствами.

Как результат, действия Правительства Ярославской области по реализации Вашего Указа, несомненно, приведут к социальному катаклизму в регионе, поскольку по факту создается коммерческая организация, обладающая монопольным положением и не подконтрольная Администрации региона (АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ»), собственниками которой по факту являются два физических лица, и использующая в своем продвижении на рынке услуг административный ресурс.

Планируемая в дальнейшем передача 25% + 1 акций региону, согласно положениям федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», (далее по тексту — Закон), не означает передачи контрольного пакета, т. е. не подразумевает активного влияния на деятельность АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ».

Обладая 25%+1 акций Администрация региона приобретает только право на получение прибыли в размере 25% и право на доступ к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа (генерального директора) (п.1 ст.91 Закона).

При проведении Общих собраний, обладание 25%+1 акций позволит Правительству только блокировать решения, связанные с вопросами распределения акций, без права влияния на хозяйственную деятельность Общества (ст. п.4 ст. 49 Закона).

На данный же момент АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ», основываясь на Вашем Указе, потребовало от всех организаций, действующих в сфере ЖКХ, заключить с ним договоры на условиях, установленных АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ», а именно:

1.стоимость услуг АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ» (данные из приложения к договору):

Необходимо отметить, что предприятия ЖКХ оказывают полный объем вышеуказанных услуг по тарифу — 0,2%, что ниже в 18 раз от предложения АО «ЯрОблЕИРЦ».

Таким образом, благодаря превышению величины тарифов и монополизации деятельности данное предприятие получает не только преимущество на рынке оказания услуг ЖКХ, но и возможность извлечения сверхприбыли, поскольку:

при наличии в регионе ориентировочно АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ» 450 000 лицевых счетов, годовой оборот по которым составляет примерно 19 миллиардов рублей, доход АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ» составит 741 000 000 рублей, без учета оплаты за судебные процессы.

Очевидно, что, учитывая организационно-правовую форму предприятия, данные денежные средства, полученные за счет монополизации деятельности, не будут использоваться для развития региона, который в дальнейшем сможет получать, не более 38 000 000 рублей в год. Судьба остальных денежных средств составит ориентировочно 700 000 000 руб. и является коммерческой тайной АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ».

Таким образом, принцип прозрачности деятельности, провозглашаемый при создании организации и отраженный в Указе от 09.11.2016 г. №564, реализуется только на бумаге.

В то же время, учитывая, что тарифы предприятий ЖКХ формируются по принципу минимизации сборов с населения, Управляющие компании могут оплачивать вышеуказанные денежные средства только за счет снижения качества обслуживания, что запрещено п.16, 29 Правил №491, запрещающего оказания некачественных услуг по содержанию многоквартирного жилого дома и ст.419 ГК РФ, либо за счет повышения стоимости оказываемых управляющими компаниями услуг, что ложится тяжелым бременем на доходы населения, значительно ухудшая социальную обстановку в Ярославской области.

Особо настораживает тот факт, что в СМИ региона АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ» представляет так называемый советник председателя Правительства Ярославской области Юхвидин Павел Михайлович, ранее занимавший должность генерального директора ООО «ГК Дельта». С данной компанией связывают рейдерские захваты многоквартирных домов на территории Московской и Тверской областей.

Основным акционером АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ» является некий Веревкин Петр Александрович, он же единственный учредитель и генеральный директор ООО «Областная эксплуатационная компания» (г. Москва), созданной 30 ноября 2015 года, которая уже в октябре 2016 года в судебном порядке взыскала с ООО «УК Дельта» (входит в группу компаний Дельта) разными судебными решениями 31 и 40 млн руб.

Учитывая данные обстоятельства, прошу рассмотреть нецелесообразность создания информационного центра в данном формате. Наиболее целесообразно создавать некоммерческое объединение, путем учреждения его с участием Администрации, либо создать подразделение Администрации региона.

Кроме того необходимо учесть, что большинство жителей города Ярославля оплачивают потребленные коммунальные услуги напрямую на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций. В результате — на счета Управляющих организаций поступают денежные средства от жильцов в счет оплаты услуг по текущему содержанию и ремонту, в то время как денежные средства за коммунальные ресурсы оплачиваются гражданами напрямую в РСО. Использование же единого расчетного счета ЕИРЦ в современных условиях является анахронизмом, что было неоднократно отмечено руководством Минстроя РФ, которое считает приоритетным внедрение расщепления платежей на уровне банка и противоречит проекту федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (о переходе к новой системе договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями) от 19 декабря 2016 г.

Как Вы правильно заметили: «Уже несколько недель в СМИ обсуждается тема создания областного единого информационно-расчетного центра. Некоторые источники навязывают жителям свою некомпетентную точку зрения. Подобной дезинформацией, в частности, занимаются коммерчески заинтересованные лица».

Однако, именно действия Правительства и уполномоченных им лиц — АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ», понуждающих управляющие компании заключать подобные договоры, свидетельствуют о желании монетизировать административный ресурс в интересах определенной группы лиц, прямо или косвенно в этом заинтересованной, и продвигающих услуги данной коммерческой организации и произвести передел рынка управления многоквартирными домами Ярославской области.

Это, несомненно, наносит ущерб, населению, и как результат негативно отразится на имидже органов государственной власти Ярославской области и партии «Единая Россия», так как осуществляются якобы «по указанию губернатора».

Просим Вас подключиться к урегулированию сложившейся ситуации, чтобы исключить всякие попытки нарушения закона и в дальнейшем, все возможные негативные последствия подобных шагов.

К открытому письму авторы обращения прилагают: выписку из ЕГРЮЛ относительно ООО «ЕИРЦ», выписку из ЕГРЮЛ относительно АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ», выписку из ЕРГЮЛ относительно ООО «ЕЭК», решения судов о взыскании, выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «УК Дельта», выписку из ЕГРЮЛ относительно ООО «УН Дельта», отзывы о деятельности советника председателя Правительства Ярославской области и группы компаний Дельта, форму единого платежного документа, используемого в г. Ярославль.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее с подобным письмом в адрес Дмитрия Миронова обратились члены Общественной палаты города Рыбинска.