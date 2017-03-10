Сергиев Посад, Московская область, 10 марта, 2017, 13:51 — ИА Регнум.



caligari77 Курица

На предприятии «Смена» в Сергиево-Посадском районе Московской области из-за вспышки птичьего гриппа уничтожили порядка 90,2% птиц, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Уничтожено уже 198 тыс. 016 голов птицы, всего планируется уничтожить 219 тыс. 461 голову.

Ранее на птицеводческом заводе «Смена» в Сергиево-Посадском районе ввели режим ЧС.

Кроме того, порядка 30% птиц уничтожили на сельхозпредприятии ОАО «Орловское» в Щелковском районе Московской области.

Уничтожено 70 тыс. 372 птиц, планируется уничтожить 228 тыс. голов, то есть уничтожение завершено на 30,8%.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 3 марта в Московской области зафиксировано три случая вспышки птичьего гриппа — на заводе «Смена» в поселке Березняки Сергиево-Посадского района, в ООО «Новые технологии» Сергиево-Посадского района и на предприятии ОАО «Орловское» в Щелковском районе Подмосковья. ОАО «Орловское» отгружает продукцию в Москву, Московскую, Тульскую, Нижегородскую и Вологодскую области.

Добавим, карантинные мероприятия на этих предприятиях планируется завершить 13 марта. По данным Роспотребнадзора, выявленный штамм вируса не представляет опасности для человека.

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