Санкт-Петербург, 10 марта, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ сегодня, 10 марта, разъяснил применение нескольких статей Гражданского кодекса, которые касаются выплат владельцам автомобилей, оказавшихся участниками ДТП не по своей вине, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ksrf.ru КС РФ

Заявителями по делу выступили четверо жителей Краснодарского края. Все они попали в ДТП, но получили со страховых компаний выплаты на ремонт автомобилей с учетом износа деталей. Когда автовладельцы пытались через суд дополнительно взыскать с виновников аварий суммы, составляющие разницу между ущербом с учетом износа и без учета износа деталей, им было отказано со ссылкой на статьи 1064, 1072 и 1079 ГК РФ. Заявители сочли, что эти нормы, которые не позволяют взыскивать компенсацию без учета износа деталей, нарушают их права, противоречат статьям 15 (часть 1,2), 19 (часть 1), 35 (часть 1,2) и 55 (часть 2) Конституции.

Конституционный суд РФ не согласился, что эти нормы нарушают Основной закон страны, но разъяснил их таким образом, что теперь судебные решения Краснодарского краевого суда нуждаются в пересмотре.

КС подчеркнул, что ОСАГО является специальным нормативным правовым актом и регулирует исключительно эту сферу правоотношений. Являясь дополнительной мерой защиты прав потерпевшего, закон об ОСАГО не исключает распространение действия общих норм Гражданского кодекса РФ об обязательствах из причинения вреда на отношения между потерпевшим и лицом, причинившим вред.

«Поэтому при недостаточности страховой выплаты на покрытие ущерба потерпевший вправе рассчитывать на восполнение образовавшейся разницы за счет виновного лица путем предъявления к нему соответствующего требования», — говорится в постановлении Конституционного суда.

В июне 2015 года пленум Верховного суда рекомендовал включать в состав реального ущерба расходы на восстановление автомобиля, если для этого понадобились новые материалы, но затем «судебная практика пошла по другому пути», и размер выплаты ущерба стали определять только в соответствии с Единой методикой, то есть с учетом износа деталей.

«В результате оспоренные нормы стали рассматриваться как не предполагающие возмещение вреда в полном объеме с непосредственного причинителя вреда. Такое понимание не учитывает различное предназначение мер защиты прав потерпевшего. Это приводит к несоразмерному ограничению его права на возмещение вреда, нарушению конституционных гарантий права собственности и права на судебную защиту. Закон об ОСАГО и основанная на нем Единая методика не препятствуют включению полной стоимости ремонта и запчастей в состав подлежащих возмещению убытков потерпевшего от ДТП. Суды при этом могут уменьшать суммы ущерба, если в процессе ремонта использовались новые детали, узлы и агрегаты, которые имеют постоянный нормальный износ и подлежат регулярной замене, а также, если виновник ДТП изыщет более разумный способ исправления повреждений имущества», — заключил Конституционный суд РФ.