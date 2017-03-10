Москва, 10 марта, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Единственной подписанной дорожной картой урегулирования ситуации на Украине являются Минские договоренности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Минские договоренности остаются единственным подписанным текстом, который является дорожной картой в рамках внутриукраинского урегулирования», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, каких-либо изменений по данному вопросу нет.

Ранее украинский представитель политической подгруппы на минских переговорах Ольга Айвазовская заявила, что вопрос проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса снят с повестки дня контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса выступили против госпереворота в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим (АТО) в двух областях страны и направили армию и националистические батальоны против мирных жителей.

Читайте также: Песков: Про оружие в Донбассе надо спрашивать Киев