Орел, 10 марта, 2017, 13:36 — ИА Регнум. В Орловской области после гибели 39 диких кабанов в охотничьем хозяйстве возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 марта в пресс-службе прокуратуры области.

Barni1 Кабан

Животные, погибшие от опасного вируса, были обнаружены на территории охотничьего хозяйства МУП «ТТП» в феврале-марте этого года. Природоохранная прокуратура начала проверку, в ходе которой были выявлены нарушения ветеринарных требований.

Выяснилось, что в охотхозяйстве не принимались профилактические, противоэпизоотические мероприятия по борьбе с болезнями животных, мероприятия по ликвидации эпизоотического очага АЧС и предупреждению распространения заболевания не осуществлялись, обнаруженные инфицированные вирусом трупы кабанов своевременно не уничтожены. Эти действия, считают в прокуратуре, повлекли возникновение очага африканской чумы свиней в охотничьем хозяйстве МУП «ТТП».

По материалам проверки следственные органы возбудили уголовное дело.

Между тем, как сообщили 10 марта в пресс-службе правительства региона, в связи с выявлением очага африканской чумы свиней в Мценском районе губернатором подписан указ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской области». Обнаруженные трупы кабанов были сожжены, остатки животных закопаны, место захоронения обеззаражено хлорной известью.

В 2016 году в Орловской области было зафиксировано несколько вспышек заболевания АЧС в разных районах области — преимущественно в личных подсобных хозяйствах.

в конце 2014 года очаг заболевания АЧС был выявлен на ферме ЗАО «Орелсельпром» («Черкизово»). Тогда из-за вируса было уничтожено около 27 тыс. свиней. В ноябре группа «Черкизово» направила иск к Орловской области с требованием выплатить компенсацию за погибших животных в сумме более 324 млн рублей — свой иск в компании мотивировали тем, что вирус был обнаружен всего у нескольких животных, однако было предписано уничтожить все поголовье.