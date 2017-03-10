Санкт-Петербург, 10 марта, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Бывший декан факультета журналистики СПбГУ, экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина может возглавить городское отделение «Справедливой России». Накануне президиум центрального совета партии рекомендовал именно ее на этот пост. Как сообщила сегодня Шишкина корреспонденту ИА REGNUM, она приняла это предложение.

Assembly.spb.ru Марина Шишкина в бытность депутатом Заксобрания СПб

«Решение было принято не вчера, а спустя достаточно продолжительное время размышлений», — сказала она.

Марина Шишкина избралась в городской парламент в 2011 году именно от этой партии и на протяжении прошлого созыва была одним из наиболее активных парламентариев, но переизбраться в 2016 году ей не удалось, «эсеры» получили лишь три места в новом составе городского парламента.

По мнению Шишкиной, региональное отделение «СР» должно более активно проявлять себя в нынешней петербургской повестке, когда многие гражданские активисты пытаются защитить культурные и научные учреждения города от «московской» экспансии, в частности, речь идет о Европейском университете и сохранении в прежнем статусе Российской национальной библиотеки. Шишкина сообщила, что также была на Марсовом поле во время схода в защиту музейного будущего Исаакиевского собора.

«У меня есть четкая позиция: в Петербурге совершаются принципиальные ошибки, идет развал петербургской культуры, идентичности, что совершенно недопустимо. Партия, региональное отделение должны быть более активны, пока мы только видим только Ковалева (руководитель фракции «эсеров» в ЗС Алексей Ковалев — прим.ред.). Я лично обязана это делать. Для меня вопрос по РНБ вообще принципиальный, и наш голос, голос всех приличных людей должен быть услышан. Надо искать единомышленников, кто бы это ни был — Резник или Вишневский (депутаты ЗС от «Партии роста» и «Яблока», соответственно, — прим.ред.), всё равно», — добавила Марина Шишкина.

Решение об избрании Шишкиной главой петербургских «эсеров» будет принято на конференции регионального отделения 31 марта.