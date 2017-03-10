Москва, 10 марта, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Правительство РФ ищет возможные варианты стимулирования граждан к отчислению на свои будущие пенсии, так как экономика не может обеспечить существующие социальные обязательства по пенсионному обеспечению. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 10 марта ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров, комментируя намерение МЭР увязать ставку НДФЛ с размером взносов работника в пенсионную систему.

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«Налог на доходы физлиц и пенсионные отчисления — разные по экономической сути и назначению финансовые средства. Ясно одно — экономический блок правительства ищет возможные варианты стимулирования граждан позаботиться о своих будущих пенсиях, так как экономика не может обеспечить существующие социальные обязательства по пенсионному обеспечению. Предложенная схема вступает в противоречие с правами человека», — полагает эксперт.

Некоторые категории граждан реально не могут себе позволить задумываться о будущих пенсиях «в условиях, когда они не могут обеспечить себе достойное существование сейчас», подчеркивает Егоров. «Для тех, кто реально задумывается о своих будущих пенсиях, есть система добровольного пенсионного страхования и другие страховые продукты. Подобная инициатива не найдет поддержки в обозримом будущем из-за большого количества юридических нюансов и конфликтов с действующим законодательством», — сказал Егоров.

В Минэкономразвития обсуждается введение зависимости ставки НДФЛ от размеров взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Предполагается создание такой системы, в которой чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка подоходного налога, и наоборот.

Так, если работник не будет откладывать средства на пенсию, НДФЛ для него составит 15%, если отчислять на накопления 10% от зарплаты — ставка составит 10%. Для тех, кто откладывает на пенсию 4% от заработной платы, ставка НДФЛ сохранится на нынешнем уровне в 13%.