Псков, 10 марта, 2017, 13:21 — ИА Регнум. В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Ленинградской области, который обвиняется в изнасиловании 8-летней девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, преступление было совершено 26 июня 2016 года.

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По версии следствия, мужчина предложил ребёнку, играющей на детской площадке, прокатиться на велосипеде, вывез на заброшенную ферму, где насильно напоил алкоголем и изнасиловал, используя беспомощное состояние ребёнка.

К поиску девочки были привлечены не только правоохранительные органы, но и местные жители. На заброшенной ферме были найдены и ребёнок, и подозреваемый в преступлении, который свою вину не признал и пытался пустить следствие по ложному следу.

Все обстоятельства преступления позволили установить правильно организованная психологом следственного управления работа с ребёнком, а также множество криминалистических и медицинских судебных экспертиз. Мужчине предъявлено обвинение в совершении двух особо тяжких преступлений — изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера, предусматривающих наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Дело передано в суд.

«Работа следствия на этом не закончена. Сейчас правоохранительными органами Ленинградской области решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности за уклонение от административного надзора по статье 314.1 УК РФ», — также отметили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.