Рязань, 10 марта, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Прокуратура Рязанской области в суде добилась ремонта участки дороги в 10,5 км в Шиловском районе региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, теперь чиновники должны принять меры для ремонта дороги общего пользования «Фролово — Муратово».

Antranias Дорога

В прокуратуру обратились жители села Муратово.

«Проведенной проверкой обращения установлено, что автодорога протяженностью 10,5 км не соответствует нормативным требованиям ГОСТ Р 50 597−93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов» и находится в разрушенном состоянии», — сообщили в прокуратуре.

Ведомство направило в суд иск к региональному министерству транспорта и автомобильных дорог. Прокуроры просили признать бездействие и обязать привести участок дороги в надлежащее состояние. Суд встал на сторону прокуратуры и жителей.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области сейчас рассказывают о планах по ремонту дорог в 2017 года. На прошедшем 9 марта брифинге глава министерства Андрей Савичев рассказал, что в 2017 году в регионе планируют отремонтировать 230 км дорог. 100 км будут отремонтированы «картами», 130 км — будут отремонтированы капитально. Сейчас в регионе уже начинается ямочный ремонт.

«Пока погодные условия не позволяют перейти к полноценному ремонту дорог, тем не менее, всем подрядным организациям поставлена задача до 20 марта выполнить основной объем ямочного ремонта и ликвидировать аварийные участки дорог. Первоочередное внимание уделяется ремонту дорог, входящих в опорную сеть, а также тех, по которым проходят маршруты школьных автобусов», — сказал министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Рязани было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника одного из отделов министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области по статье «получении взятки в особо крупном размере». Он отвечал за приемку дорог и оценку качества отремонтированных дорог. По версии следствия, По версии следствия, чиновник с 2012 по 2016 год пользовался автомобилем, который был предоставлен бывшим гендиректором ОАО «Рязаньавтодор». Также оплачены были услуги личного водителя, топливо и содержание автомобиля. Всего на это ушло более двух миллионов рублей.