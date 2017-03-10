В Центробанке РФ назвали условие снижения ключевой ставки
Москва, 10 марта, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев в интервью газета «Комсомольская правда» заявил, что ключевая ставка будет постепенно снижаться.
По его словам, Банк России намерен это делать постепенно. Так, если инфляция закрепится на уровне 4% годовых, то ключевая ставка может снизиться до 6,5−7% с нынешних 10%.
Ближайшее заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке пройдет 25 марта. Дмитриев отметил, что в ближайшие месяцы потенциал снижения хоть и ограничен, но остается.
Глава департамента пояснил, что не только разовое уменьшение важно, но и закрепление на этом уровне. Чтобы закрепить низкий уровень инфляции, регулятору придется какое-то время держать ключевую ставку выше 7% — на фоне высоких инфляционных ожиданий.
Они сохраняются у граждан РФ на уровне 12%, тогда как участники рынка ожидают инфляцию в 4,7%. Такие высокие инфляционные ожидания у граждан связаны с высокой ощущаемой инфляцией, отметил Дмитриев.
В феврале 2017 года значение инфляции опустилось до рекордно низкой отметки в 0,2% — впервые с 1991 года. Отмечается, что показатель января составил 0,6%, тогда как в декабре, ноябре и октябре 2016 года инфляция была зафиксирована на уровне 0,4%.
В годовом выражении инфляция в феврале снизилась с 5,0 до 4,6%. Это в два раза ниже, чем ключевая ставка ЦБ РФ, на текущий момент составляющая 10%. Вместе с тем за два первых месяца 2017 года цены в России выросли на 0,8%.