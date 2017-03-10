Москва, 10 марта, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев в интервью газета «Комсомольская правда» заявил, что ключевая ставка будет постепенно снижаться.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По его словам, Банк России намерен это делать постепенно. Так, если инфляция закрепится на уровне 4% годовых, то ключевая ставка может снизиться до 6,5−7% с нынешних 10%.

Ближайшее заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке пройдет 25 марта. Дмитриев отметил, что в ближайшие месяцы потенциал снижения хоть и ограничен, но остается.

Глава департамента пояснил, что не только разовое уменьшение важно, но и закрепление на этом уровне. Чтобы закрепить низкий уровень инфляции, регулятору придется какое-то время держать ключевую ставку выше 7% — на фоне высоких инфляционных ожиданий.

Они сохраняются у граждан РФ на уровне 12%, тогда как участники рынка ожидают инфляцию в 4,7%. Такие высокие инфляционные ожидания у граждан связаны с высокой ощущаемой инфляцией, отметил Дмитриев.

В феврале 2017 года значение инфляции опустилось до рекордно низкой отметки в 0,2% — впервые с 1991 года. Отмечается, что показатель января составил 0,6%, тогда как в декабре, ноябре и октябре 2016 года инфляция была зафиксирована на уровне 0,4%.

В годовом выражении инфляция в феврале снизилась с 5,0 до 4,6%. Это в два раза ниже, чем ключевая ставка ЦБ РФ, на текущий момент составляющая 10%. Вместе с тем за два первых месяца 2017 года цены в России выросли на 0,8%.