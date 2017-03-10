Курск, 10 марта, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Курские таможенники задержали две партии женских колготок, произведенных на территории Украины, общим весом около тонны. Как сообщает пресс-служба таможни, обе партии были помечены товарными знаками, принадлежащими двум иностранным компаниям.

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Таможенникам подали электронную декларацию на колготки и носки, произведенные на одной из фабрик Украины и маркированные соответствующим товарным знаком. Однако во время досмотра выяснилось, что предприниматель вез в России еще две партии товара, маркированного двумя другими товарными знаками. Один из них принадлежит компании из Гонконга, другой — фирме с Кипра.

Товар задержали, правообладателям направили об этом уведомления. Обе компании заявили, что не сотрудничают ни с украинским производителем, ни с российским импортером и, соответственно, не давали никому права на использование своих знаков.

В итоге предприниматель, собиравшийся торговать колготками в России, стал фигурантом двух административных дел о незаконном использовании чужих товарных знаков. Ведется расследование.