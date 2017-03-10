Джуно , США, 10 марта, 2017, 13:04 — ИА Регнум. На территории США открыто крупнейшее за последние 30 лет нефтяное месторождение. Оно находится на Аляске. Заслуга принадлежит испанской компании Repsol, которая работает в этом регионе с 2008 года. Об этом в четверг, 9 марта, сообщила испанская Национальная комиссия по фондовому рынку (Comision Nacional del Mercado de Valores, CNMV).

blmiers2 Аляска

По оценкам компании, залежи составляют 1,2 млрд баррелей. Для Испании это огромные объемы, так как примерно столько же страна потребляет за четыре года. Крупнейшее нефтяное месторождение обнаружено в бассейне Северного склона Аляски, то есть на арктической окраине штата и прилегающей к этой территории акватории Чукотского моря.

Залежи обнаружены на двух участках, их назвали Horseshoe-1 и Horseshoe-1A. Начать добычу нефти здесь планируется в 2021 году. Ежедневный объем производства может достигать 120 тыс. баррелей.

Компания Repsol является крупнейшей в Испании и Латинской Америке. Она входит в десятку самых крупных мировых корпораций. Была образована в 90-х годах прошлого века, все сто процентов акций компании принадлежали государству. Позднее начался процесс приватизации, первичное размещение акций составило 26%. В конце 90-х годов в Испании под давлением Европейской комиссии началась либерализация рынка углеводородов — в нефтяной сектор страны вошли 40 иностранных компаний. Часть активов Repsol была передана другим испанским компаниям, а государственная монополия CAMPSA, в которой Repsol была главным участником, ликвидирована. Однако была и положительная сторона такого изменения: Repsol значительно расширила географию своей деятельности. Она начала добывать черное золото в Аргентине, Анголе, Алжире, Египте, Дубае, Вьетнаме, Колумбии, Тукменистане и Северном море.

Теперь компания имеет активы в 30 странах мира. В 2013 году Repsol и российская Alliance Oil Company начали коммерческую добычу газа на Сысконсыньинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе.

Что касается Аляски, то здесь испанская компания вела геологоразведочные работы с 2008 года вместе с партнером корпорацией Armstrong Energy. Repsol принадлежит 25% в Horseshoe, остальное — за Armstrong Energy. Масштаб работы испанской компании в этом регионе достаточно велик: она работала в 13 районах Северного склона Аляски. Удалось открыть несколько месторождений в этом регионе.

Напомним, что в октябре 2016 года на Аляске малоизвестная компания Caelus Energy обнаружила крупные запасы нефти. Поддерживаемая фондом Apollo Global Management компания заявила, что обнаружила запасы нефти на шельфе примерно в 480 км к северу от Северного полярного круга. По оценкам Caelus Energy, объемы добычи нефти здесь могут достигать 1,8−2,4 млрд баррелей. Однако предполагаемые объемы еще не были подтверждены.