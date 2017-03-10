Ярославль, 10 марта, 2017, 13:04 — ИА Регнум. В Ярославле конкурсная комиссия выбирает генерального директора МУП «Вознесенский». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат муниципалитета города Вера Никольская.

Фото с сайта мэрии Ярославля КСК «Вознесенский»

В конце 2016 года руководитель МУП «Вознесенский» Дмитрий Бреев, занявший свою должность еще при прежнем мэре Евгении Урлашове, ушел со своего поста. Был объявлен конкурс на должность главы МУП.

На должность руководителя этого предприятия претендуют: заместитель генерального директора МУП «Вознесенский» Валерий Малафеев, администратор Арбитражного суда ЯО Евгений Манголин, ранее работавший в МКУ «Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений Кировского района» и бывший генеральный директор ОАО «Водоканал ЯГК» Павел Липп. Коммерческий директор МУП «Вознесенский» Роман Сукнев в последний момент снял свою кандидатуру.

«Вчера конкурсная комиссия, состоящая из депутатов муниципалитета, работников мэрии и возглавляемая заместителем мэра Алексеем Тороповым заслушала кандидатов и выставила им оценки. Думаю, что посчитать голоса десяти членов комиссии получится быстро», — сказала корреспонденту ИА REGNUM член конкурсной комиссии, депутат муниципалитета Ярославля Вера Никольская.

«Оценки получили, сегодня комиссия должна их проанализировать и определить победителя в течение дня» — сообщили в мэрии Ярославля.

В управлении муниципального предприятия «Вознесенский» находятся объекты недвижимости общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. В их числе бассейны «Лазурный» и «Шинник», КСК «Вознесенский», а также дом дружбы «Ярославль-Пуатье».