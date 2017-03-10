Москва, 10 марта, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ из перечня сельскозпродукции, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены к ввозу в Россию, в частности, исключены гвоздики, лук, цветная капуста, капуста брокколи, сообщается на сайте правительства РФ.

skeeze Цветная капуста

Напомним, постановлением правительства РФ от 30 ноября 2015 года был утверждён перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены с 1 января 2016 года к ввозу в Россию.

Подписанным постановлением из перечня исключены отдельные виды товаров. В частности, исключены гвоздики, свежий или охлаждённый репчатый лук и лук-шалот, свежие или охлаждённые цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров.