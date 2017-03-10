Сургут, Югра, 10 марта, 2017, 13:01 — ИА Регнум. В Сургутском районе ХМАО-Югры временно закрыта школа. Причиной стала массовая заболеваемость ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Ponchikov.net ОРВИ. Грипп

Учащиеся Ульт-Ягунской средней общеобразовательной школы обращались к медикам в период с 6 по 9 марта. По данным медиков, всего заболели более 30 человек. У детей и подростков отмечены признаки острой респираторной вирусной инфекции.

Сейчас работа учреждения временно приостановлена. Санитарные врачи и прокуратура выясняют условия и причины, из-за которых стало возможно массовое заболевание.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в период с 27 февраля по 5 марта заболеваемость ОРВИ в регионе выросла на 34,89% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано 14 тыс. 269 случаев ОРВИ и гриппа. Уровень заболеваемости на 23,50% превысил эпидемический порог. Диагноз «грипп» поставлен 62 гражданам. Среди особо опасных территорий значится и Сургут.

Отметим, рост произошёл после небольшого спада заболеваемости. Добавим, на рубеже февраля-марта 2016 года заболеваемость была ниже эпидемического порога на 42,72%.