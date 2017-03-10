Путин согласился с важностью увеличения числа фундаментальных исследований
Москва, 29 ноября, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, проводя 29 ноября встречу с молодыми учёными в «Сириусе», согласился с необходимостью увеличения числа фундаментальных исследований в стране. Глава государства отметил, что производителям нужно опираться на разработки отечественных специалистов.
«Да, они не приносят сиюминутного результата, но по той же тематике микроэлектроники ясно, что без некоторых фундаментальных разработок не решить проблему прикладного звучания, надо создавать определённые платы и так далее», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что важно делать своё, чтобы оно эффективно работало на практике в прикладном смысле, и заверил, что власти не остановят поддержку проведения фундаментальных исследований.
Во время посещения «Сириуса» он посетил выставку отечественных научных разработок, где выставлены около 110 различных единиц продукции от 17 российских и белорусских производителей, и рассказал о работе правительства над повышением стипендий для аспирантов. Путин отметил, что работа движется, а выплаты по отдельным направлениям будут доходить до 75 тыс. рублей.
Как сообщало ИА Регнум, на конференции по искусственному интеллекту в Москве 24 ноября российский лидер заявил о начале новой главы существования человечества с внедрением искусственного интеллекта в науку, образование, здравоохранение и другие сферы жизни общества. Глава государства подчеркнул, что наиболее актуально развитие больших языковых моделей и генеративного ИИ.