Мурманск, 10 марта, 2017, 12:52 — ИА Регнум.



Константин Коровин. Мурманский берег

Погодные условия повлияли на объёмы добычи трески мурманскими рыбаками. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в информации об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения за январь и оценке основных показателей за январь-март 2017 года, обнародованной региональным министерством экономического развития.

«Рыболовными организациями Мурманской области в январе 2017 года выловлено 33,7 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 8,2% ниже уровня января 2016 года, — отмечается в документе. — Снижение вылова отмечено только по треске в 1,6 раза и связано со сложными погодными условиями в районах промысла — шторма. При этом прочих видов рыб (скумбрии, ставриды и сардины) выловлено на 6,8% больше, чем в январе прошлого года, пикши — в 1,2 раза».

По данным мурманского Минэка, в результате изменилась структура вылова: доля трески в общем объеме улова снизилась с 40,3% в январе 2016 года до 28,2% в январе 2017 года; удельный вес добычи прочих видов рыб напротив увеличился с 33,8% в январе 2016 года до 46,3% в январе 2017 года.

Напомним, рыболовными организациями Мурманской области выловлено 650,1 тысяч тонн водных биоресурсов. Эти объёмы на 4,5% ниже уровня 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, негативное влияние на общий результат оказал введённый в 2016 году мораторий на вылов мойвы в Баренцевом и Норвежском морях.