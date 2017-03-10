Москва, 10 марта, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на выходные и понедельник (11 — 13 марта), говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Евро

Курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 38,56 коп. и составил 59,21 руб.

Курс евро к рублю увеличился на 74,97 коп. — до 62,74 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 54,94 коп. — до 60,80 руб.