Ярославль, 10 марта, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Из федерального бюджета Ярославлю выделят 596 миллионов рублей на реконструкцию моста через Которосль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области

Фото с сайта мэрии Ярославля Аварийный мост через реку Которосль в Ярославле

«На днях разговаривал с министром транспорта Максимом Соколовым. Он сообщил, что федерация выделяет нам на реконструкцию моста 596 миллионов рублей. Проектная документация готова. В ближайшее время выйдем на конкурс», — написал на своей странице в Facebook врио губернатора Дмитрий Миронов.

В октябре 2016 года мост через реку Которосль в районе «Красного Перекопа» был признан небезопасным и движение транспорта по нему официально запретили. Специалисты оценили ремонт моста в 650 миллионов рублей.

«Мы должны в ближайшее время внести изменения в бюджет и только после этого сможем получить федеральные деньги, на которые полностью произведут реконструкцию моста. После этого мы объявим торги и определим подрядную организацию. Ориентировочно в мае она станет известна и мы будем требовать, чтобы строительство начала как можно быстрее», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника управления дорожного хозяйства мэрии Наталья Климчук.

Мост должны реконструировать за два года.