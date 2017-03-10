Москва, 10 марта, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Законопроект об уголовной ответственности за угрозу безопасности пассажиров Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Наказывать также будут зацеперов, а также ослепляющих лазерными указками.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Устанавливается уголовная ответственность за хулиганство, совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования. Преступление предлагается карать штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2-х до 3-х лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 1-го года до 2-х лет, либо принудительными работами на срок до 5-и лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, организованной группой либо с сопротивлением представителю власти или другому лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, то максимальная уголовная планка повышается до 7 лет. Если хулиганские действия будут совершены с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, то нарушителям будет грозить от 5 до 8 лет лишения свободы.

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Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств. Вводится штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2-х лет, также предлагается карать либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок. «Речь идет и тех процессах, когда иногда забрасывают камнями, небезызвестная истории, связанные с лазерными указками, когда что-то еще происходит подобное. И когда, естественно, возможны жертвы и высокая общественная опасность», — пояснил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

При этом указывается, что предварительное следствие по уголовным делам о таких преступлениях будут вести следователи органов внутренних дел.

Третье чтение законопроекта может состоятся на следующей неделе. «Мы можем постараться, и в марте рассмотреть этот закон», — отметил Крашенинников.