Мурманск, 10 марта, 2017, 12:48 — ИА Регнум.



Didgeman Молочные бидоны

Объём продукции сельского хозяйства в Мурманской области в январе 2017 года составил 93,5 млн рублей. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в информации об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения за январь и оценке основных показателей за январь-март 2017 года, обнародованной региональным министерством экономического развития.

«При этом на 9,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилось производство молока в связи с повышением продуктивности молочного стада по причине улучшенного рациона питания, надой молока на одну корову возрос на 14,4%, — объясняется в документе. — Выпуск куриных яиц вырос в 2,6 раза, что связано с возобновлением в марте 2016 года производства яиц сельскохозяйственной организацией и повышением продуктивности кур-несушек, в 6 раз».

Напомним, в конце 2016 года в Мурманской области сократилось производство молока — в 1,3 раза. Специалисты связывали это с падением надоев в ООО «Полярная звезда» и ОАО «Агрофирма «Индустрия» по причине уменьшения рационов кормления из-за дефицита собственных финансовых ресурсов.

В целом, по оценке губернатора Марины Ковтун, ситуация в сельском хозяйстве Мурманской области «остаётся проблематичной» — несмотря на меры поддержки, предлагаемые представителям отрасли. Летом минувшего года стало известно о том, что мурманские власти не могут освоить средства на поддержку сельского хозяйства. Как сообщало ИА REGNUM, мурманские предприниматели не соглашаются выйти из «тени», чтобы получить грант.

Добавим, всего в бюджете Мурманской области на поддержку местных сельхозпроизводителей в 2017 году заложено порядка 350 миллионов рублей.