Ярославль, 10 марта, 2017, 12:19 — ИА Регнум. После вмешательства уполномоченного по правам человека Ярославской области Сергея Бабуркина ребенку в Даниловском районе восстановили статус инвалида. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате омбудсмена.

Pixabay.com Инвалидная коляска

К Уполномоченному по правам человека в Ярославской области поступило обращение жителя одного из отдаленных сел Даниловского района, на попечении которого находится внук школьного возраста. Мальчик, с рождения страдающий детским церебральным параличом, по рекомендации врача проходит школьную программу дома, через интернет. Ребенок, у которого практически парализована левая сторона тела, имеет инвалидность, дающую основание для получения мер социальной поддержки. Однако весной 2016 года комиссия медико-социальной экспертизы сняла с ребенка соответствующий статус и мальчик лишился мер социальной поддержки.

Уполномоченный провел проверку по обращению, а также направил необходимые запросы в Главное бюро медико-социальной экспертизы Ярославской области.

«Была проведена повторная очная экспертиза состояния ребенка, в результате которой было вынесено решение об установлении мальчику категории «ребенок-инвалид» до достижения им совершеннолетия. Эксперты приняли во внимание не только физическое состояние ребенка, но и тот факт, что он проживает в отдаленной сельской местности», — прокомментировал ситуацию Сергей Бабуркин.

В Ярославской области дети, имеющие статус «ребенок-инвалид» и семьи, воспитывающие таких детей, имеют право на получение мер социальной поддержки. Так, из средств федерального бюджета выплачивается социальная пенсия на ребенка-инвалида (11 445,68 рублей), ежемесячная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом (5500 рублей), ежемесячная денежная выплата (2 240,74 рублей, размеры выплат по состоянию на 2016 год). Из областного бюджета выплачивается ежемесячная выплата на ребенка-инвалида в размере 2000 рублей (в 2016 году). Кроме того, дети-инвалиды и семьи, воспитывающие таких детей, имеют право на получение 50-процентной компенсации расходов на оплату жилого помещения, освобождаются от оплаты стоимости проезда в общественном транспорте, обладают льготными условиями при поступлении в вуз и др.