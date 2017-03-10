Великий Новгород, 10 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Реставраторы из Санкт-Петербурга и Москвы восстановят шефское знамя 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии, обнаруженное поисковиками экспедиции «Долина» в сентябре 2016 года в Новгородской области. Как сообщил сегодня, 10 марта, корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель экспедиции «Долина» Игорь Свинцов, боевую реликвию для музейной экспозиции решили сохранить реставраторы Софья Мартьянова, Елена Смоленчук и Елена Марченко.

Пресс-служба Новгородской поисковой экспедиции «Долина» Боевое Красное знамя, найденное новгородскими поисковиками

Найденное знамя является шефским, о чем свидетельствует прочитанная реставраторами надпись: «Бойцам, командирам и политработникам РККА от трудящихся и работников райкома ВКП (б) Свердловского района г. Москвы». На второй стороне знамени — изображение герба СССР.

По словам Елены Смоленчук, ящики с документами, в которых было обнаружено знамя, прогнили: более 70 лет они пролежали в болотной воде и глине. Многие участки ткани знамени были покрыты плесенью и въевшейся глиной, а местами ткань просто рассыпалась в пыль. Елена Смоленчук пояснила, что в те годы для изготовления знамён использовали ацетатный (искусственный) шелк, мало устойчивый к влажной среде. Изображение герба СССР на полотнище сохранилось только благодаря тому, что было вышито на качественной тряпичной бумаге.

Реставраторы намерены вернуть знамени подлинные размеры и конструкцию, после чего поместить его в специальную витрину для экспонирования. «Без серьёзной финансовой поддержки со стороны эта работа может затянуться на годы. Для реставрации требуются довольно специфические материалы, которые крайне недёшевы», — пояснила Елена Смоленчук.

Отмечается, что все этапы работы над сохранением и реставрацией шефского знамени московских добровольцев будут отражены в специальной группе в социальной сети «ВКонтакте», где также будут размещаться материалы о прочтённых экспертами документах из найденных ящиков.

По решению руководства поисковой экспедиции «Долина» после окончания всех работ восстановленное знамя займет свое место в музейной экспозиции Зала воинской славы Великого Новгорода.

Напомним, осенью 2016 года поисковики отряда «Память» в районе деревни Дубки Старорусского района в заплывшей воронке нашли два железных и два деревянных ящика с документами одной из советских воинских частей времен Великой Отечественной войны. Ящики стояли друг на друге, железные неплохо сохранились, деревянные частично сгнили. В каждом находились стопки документов, в одном из железных — кожаный портфель. Позднее при разборе документов в одном из железных ящиков между папками с воинскими бланками было обнаружено Красное знамя. Оно было сложено до формата бумажного листа и с обеих сторон зажато картоном.

Эксперты предположили, что ящики с документами и реликвией были спрятаны попавшим в окружение осенью 1942 года 664-м стрелковым полком, когда немцы начали прорыв нашей линии обороны на участке Залучье — Дубки — Коровитчино в южном направлении вдоль реки Ловать с целью отрезать, окружить и ликвидировать соединения 1-й ударной армии восточнее Ловати.

3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия была добровольческим соединением: она была сформирована в октябре 1941 года из 25 коммунистических и рабочих батальонов Москвы.