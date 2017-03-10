Хельсинки, 10 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Эффективное международное сотрудничество в Арктике, скорее всего, продолжится и при администрации президента США Дональда Трампа. Арктические государства имеют общие интересы в таких вопросах, как охрана окружающей среды, устойчивое развитие региона и улучшение условий жизни людей в Арктике. Об этом заявил старший советник по вопросам Арктики в Министерстве иностранных дел Финляндии Рене Сёдерман, сообщает издание Alaska Dispatch News.

Sgt. Alicia Brand Дональд Трамп

«Эти вопросы не знают границ», — подчеркнул Сёдерман. По его словам, в Арктическом совете преобладает дух партнерства, даже несмотря на геополитическую напряженность из-за присоединения Россией Крыма, а также роли РФ в событиях на Украине и в Сирии. Эти факторы могли повлиять на сотрудничество в Арктике, но этого не произошло, отметил Сёдерман. США и Россия отложили в сторону свои разногласия по «неарктическим» вопросам. Как заявил представитель МИД Финляндии, США вели себя «прагматично», Россия также проявляла высокую готовность к сотрудничеству в рамках Арктического совета.

Экс-глава Белого дома Барак Обама во время председательства США в Арктическом совете большое внимание уделял проблемам изменения климата в Арктике.

Напомним, новый президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно критиковал Парижское соглашение по климату и даже пообещал его отменить в случае своей победы. Однако по информации американских СМИ, под влиянием дочери Иванки Трамп и зятя Джареда Кушнера Трамп отказался от своих планов.

По мнению Сёдермана, США вряд ли в ближайшее время выйдут из Парижского соглашения. «США, как и Финляндия и все другие страны Арктического совета, подписали и ратифицировали соглашение по климату, — напомнил он. — Вы не можете вот так сразу выйти из климатического соглашения, это не произойдет мгновенно».

Тем не менее, пока остается неясным, в какие конкретные шаги выльется риторика Трампа вокруг вопроса изменения климата — вопроса «первостепенной важности» для коренных народов Арктики, по замечанию Сёдермана. «Мы пока что не знаем, какой будет климатическая политика США, никто не знает», — заявил представитель Финляндии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Финляндия заступит на пост страны-председателя в Арктическом совете. Известно, что особое внимание в финской программе председательства будет уделяться защите окружающей среды, устойчивому развитию и коренным народам.

Напомним, в Арктический совет входят восемь государств — постоянных членов: Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия. Международная организация призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и развитию полярных регионов. Площадка совета не используется для обсуждений вопросов военного и оборонного характера.

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