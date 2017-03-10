Ереван, 10 марта, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Указом президента Армении Сержа Саргсяна от 10 марта чрезвычайный и полномочный посол Армении в Российской Федерации Олег Есаян освобожден от занимаемой должности. Другим решением президента на эту должность назначен Вардан Тоганян. Документы опубликованы на официальном сайте президента Армении.

Armsib.ru Олег Есаян

О предстоящей смене посла в России ИА REGNUM писало ещё 7 марта. Как рассказал ИА REGNUM источник в администрации президента Армении, смена посла в России плановая и не связана, как ранее предполагала армянская пресса, якобы с недовольством действиями Олега Есаяна после четырёхдневной войны в Карабахе в апреле 2016 года.

Олег Есаян занимал должность посла в РФ с 2010 года. До этого он был послом Армении в Белоруссии. В 1997—2005 гг. — председатель Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики второго и третьего созывов. В 2005—2006 гг. — председатель государственной комиссии Республики Армения по ценным бумагам.

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Примечательно, что в последний день пребывания в должности Олег Есаян прокомментировал слова российского журналиста Владимира Соловьева, который во время поездки в Ереван заявил: «Кто посол Армении в России? Кто он? Вы его знаете? А кто посол Азербайджана в России? Полад Бюльбюльоглу, яркая личность. Я одно не понимаю. Посмотрите, столько этнических армян сенаторов в Думе. Начались события (в Карабахе) — где слушания в Госдуме, где активность посла, где активность со стороны людей, которые должны замолвить словечко, защитить интересы своей страны? Этим должны заниматься люди в силу своих профессиональных обязанностей. Посол должен был всюду и бить тревогу», — сказал Соловьев 6 марта.

Олег Есаян: «Около года я игнорировал целенаправленный монолог в мой адрес известного российского журналиста В. Соловьева в связи с развязанной Азербайджаном против НКР четырехдневной войной.

Возможно, что лучше было бы промолчать и в этот последний рабочий день, когда я иду на прощальную встречу в МИД РФ, и мне не хотелось бы, чтобы именно эти мысли остались бы в качестве последнего комментария моей 7-летней деятельности в качестве посла Армении в РФ.

Однако я вынужден, поскольку на сей раз господин Соловьев свою давнишнюю точку зрения относительно волнующего нашу общественность вопроса вновь озвучил в Ереване.

Прежде всего, о том, знает или не знает меня г-н Соловьев. Если будем исходить из традиционного смысла этих слов, то он явно лжет. Если же будем исходить из его восприятия содержания этих слов, то автор однозначно прав. В этом смысле он меня не знает и не может знать.

Оставим в стороне то, что, страдая самомнением, хотя и является известным журналистом, он превращает собственное субъективное мнение в критерий деятельности официальных представителей суверенных стран, находящихся в фактически военном положении, воспользовавшись возможностью публично многократно безответно высказываться.

Приписав это личному честолюбию г-на Соловьева и в то же время его фанатизму быть обвиняющим и судьей, отмечу те вопросы, которые неизбежно вытекают из всего этого, особенно, понимая, что его абсолютно не интересует деятельность посла и посольства, где есть также упущения.

Позволил бы себе автор выступать с подобными речами в столице соседнего государства, если, тем не менее, да, то какого бы он удостоился отношения среди местных СМИ и остальных?

В моей стране также есть очень известные журналисты, но мог бы кто-нибудь из них позволить себе взять на себя такую роль — провести сравнительный анализ деятельности послов стран, которые находятся друг с другом, мягко говоря, в напряженных отношениях?

Проявляется ли своеобразное восприятие господином Соловьевым «свободомыслия», «демократии» и «свободы прессы» исключительно в виде персонализированного цинизма или есть и другие более важные направляющие обстоятельства?

Избитое мнение многоуважаемого журналиста по одному и тому же вопросу деятельности послов двух стран является не чем иным, как осознанным уклонением от заданного ему четкого вопроса, с некоторыми оттенками конкретной цели.

Очень жаль, что я был вынужден сказать то, о чем, исходя из некоторых обстоятельств, в свое время не говорил».

Что касается нового посла Армении в России, то известно, что он в 90-х годах работал в армянском посольстве, а затем стал заниматься бизнесом. По данным «Википедии», 50-летний Тоганян является председателем совета директоров «Евразийской медиагруппы».

Имя Тоганяна упоминается в так называемых «панамских документах», содержащих информацию о компаниях, зарегистрированных в офшорах, и людях, стоящих за этими компаниями.