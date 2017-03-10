Москва, 10 марта, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Роскачество завершило исследование консервированного зеленого горошка. Традиционный ингредиент салатов тестировали по 124 параметрам — рекордному числу показателей качества и безопасности для пищевой продукции, сообщили в Роскачестве.

tobrother Зеленый горошек

Согласно результатам исследования, лишь в ряде случаев были выявлены нарушения по маркировке. Так, под видом натурального «гостированного» горошка в образцах «Барко», ЕКО и Goracio продается менее качественный кормовой горох, а значит, данные товары не соответствуют требованиям заявленного на этикетке ГОСТа. Помимо этого, как показали исследования, в ряде случаев потребитель заплатит не за горошек, а за изобилие жидкости.

В целом в ходе исследования распространенные потребительские мифы о вреде консервированных овощей, содержании нитратов и ГМО не подтвердились. Кроме того, опровергнуто мнение о превосходстве импортных товаров над российскими.

В исследование вошли образцы 55 торговых марок, произведенные в России, Белоруссии, Венгрии, Германии, Молдавии, Китае и США. Согласно данным экспертов Роскачества, весь зеленый горошек на рынке прошел испытания на соответствия базовым нормам по безопасности.

Исследование Роскачества показало: российский рынок, который еще 15−20 лет назад был в основном представлен импортным продуктом, успешно импортозамещается. Так, больше половины консервированного горошка — это товары повышенного качества, из которых подавляющее число — российского производства. Более того, вся категория демонстрирует высокий уровень качества.

«За последние четыре года мы увеличили производство гороха на 30%, почти в два раза сократив импорт. Сегодня наш горошек покупают в разных странах мира, только в прошлом году Россия отправила на экспорт около 800 тыс. тонн. Безусловно, это подтверждает, что наша продукция качественная и востребованная на рынке», — отметил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

До повышенных требований стандарта Роскачества дотянулись 29 марок, из которых 25 заявили о своем российском происхождении: «Валдайский погребок», «Виктория», «Грин Рэй», «Грядка удачи», «Д», «Дядя Ваня», «Лента», «Огородников», «6 соток» и др.

Напомним десять лет назад почти весь зеленый горошек на российском рынке был импортного происхождения. Лучший консервированный горошек Россия закупала из Венгрии, Болгарии и Молдавии.