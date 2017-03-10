Эр-Рияд, 10 марта, 2017, 20:50 — ИА Регнум. США активно наращивают добычу нефти, что негативным образом влияет на цены на нефть. Однако члены ОПЕК не будут из-за этого еще больше сокращаться объемы добычи черного золота. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Напомним, что к 3 марта, согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране выросли до 528,4 млн баррелей, то есть на 8,2 млн баррелей или 1,6%. Такой интенсивный рост запасов стал неожиданностью как для всего рынка, так и для экспертов отрасли. Они ожидали рост в пределах чуть менее 2 млн баррелей, до 522,167 млн баррелей. Также, по подсчетам министерства, добыча этого энергоносителя в США выросла до 9,088 млн баррелей в сутки (на 56 тыс. баррелей в день или 0,62%).

Как отмечает издание со ссылкой на слова источников, чиновники из Саудовской Аравии и главы независимых нефтяных компаний США встретились на этой неделе, чтобы обсудить ситуацию на рынке. От Эр-Рияда на переговорах были представители старшие советники саудовского министра энергетики, от США — руководители, например, Anadarko, ConocoPhillips, Occidental Petroleum Corp, Pioneer Natural Resources, Newfield Exploration и EOG Resources. Встреча проходила в закрытом формате.

Саудовская сторона ясно дала понять, что Организация стран-экспортеров нефти не будет брать на себя удар из-за того, что американские компании наращивают производство сланца. Иными словами, ОПЕК не собирается увеличивать сокращения, они останутся на прежних объемах — 1,2 млн баррелей за первые полгода 2017 года.

Один из руководителей американской компании, присутствовавший на встрече передал изданию слова саудовского представителя: «Он сказал, что мы и другие производители сланца не должны автоматически предполагать, что ОПЕК усилит сокращение добычи».

Сегодня американские сланцевые компании активно восстанавливаются после двухлетней ценовой борьбы с картелем. Многие независимые компании США намерены увеличивать добычу в Северной Дакоте, Оклахоме и других регионах. В частности ранее сообщалось, что американские производители сланцевой нефти планируют амбициозный рост добычи вне бассейна Permian в штате Техас.

В то же время совсем недавно картель не выражал беспокойства из-за роста добычи нефти в США. В начале года глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо не раз указывал на то, что независимые американские компании считают решение картеля о сокращении добычи весьма эффективным. На прошлой неделе состоялась первая встреча представителей картеля с представителями американской нефтяной индустрии. Тогда же Баркиндо указал на то, что на переговорах удалось растопить лед в отношениях между ОПЕК и США. Глава картеля отмечал, что американские нефтяники пока не близки к тому уровню добычи, чтобы это вызывала у ОПЕК беспокойства.

Картель не переживал из-за роста нефтепроизводства и в январе 2017 года. Тогда министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук по итогам заседания Мониторингового комитета стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств по отслеживанию выполнения обязательств по скоординированному сокращению добычи нефти заявлял:

«Мы не беспокоимся, что рост добычи сланцевой нефти в США вырастет, пока растут цены, потому что, полагаю, это будет потреблено растущим спросом».

Между тем американские нефтяные компании поддерживает новый президент США Дональд Трамп. Он планирует сделать таким образом страну энергетически независимой, что было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Сегодня в стране возобновлено строительство нескольких магистральных нефтепроводов, что необходимо США не только в плане энергетики, но и для того, чтобы обеспечить население новыми рабочими местами.

Кроме того, как ранее писало ИА REGNUM, американские нефтяники собираются расширить свое присутствие в Мексиканском заливе. Министерство внутренних дел США предложило осваивать новые участки (295 тыс. квадратных километров) для разведки и добычи нефти и газа.

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