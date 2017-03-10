Вашингтон, 10 марта, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Американский космический зонд «Кассини» прислал фотографии одного из многочисленных спутников Сатурна — Пана, вращающегося внутри деления Энке внешнего кольца А, сообщает NASA.

NASA Спутник Сатурна Пан

Снимки сделаны зондом 7 марта. На них видно, что Пан имеет сплюснутую форму и напоминает пельмень или летающую тарелку. Всю окружность необычного небесного тела опоясывает гребень.

Спутник был открыт в 1990 году, однако его четкие снимки были получены впервые. «Кассини» сделал их с рекордно близкого расстояния — 24 572 км.

Есть предположение, откуда взялся гребень. Спутник может вычищать пространство колец Сатурна своим гравитационным полем, аккумулируя вещество колец на своем экваторе.

«Кассини», находящийся в космосе уже 20 лет, начал изучать кольца Сатурна в 2016 году. Он совершает витки над и под полюсами Сатурна, каждые семь дней оказываясь в наименее исследованном районе внешнего края основных колец.

Миссия зонда будет завершена уже в следующем году из-за того, что у него заканчивается топливо. «Кассини» войдет в атмосферу Сатурна 15 сентября 2017 года и там завершит свое существование.