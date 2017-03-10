Сочи, Краснодарский край, 10 марта, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Суммы в 5000 рублей учительнице из гимназии №8 г. Сочи оказалось недостаточно в качестве подарка на 8 марта от родителей учеников. Она была глубоко возмущена подношением и, вернувшись домой, написала гневный текст в родительской группе в WhatsApp.

Пять тысяч рублей

«Многоуважаемые родители!!! Огромное спасибо за мое скромное (5000) поздравление на 8 марта! Честно очень хочу вернуть обратно! Это Ваша оценка моего отношения к нашим!!! детям! Да они мне роднее, чем Вадик! (родной сын — прим.) Но дети не виноваты ни в чем!!! Я так понимаю, что нужно сменить классного руководителя, чтобы понять, что и как! Или я переоцениваю свою роль в жизни ваших детей!!! Видимо так!!! Я такого отношения конечно от всего класса никак не ожидала! Значит подыскивайте классного руководителя, а я помогу скорейшей замене!». (Орфография сохранена).

Один из родителей разместил пост с данным обращением в одном из популярных сочинских блогов. Переписка мгновенна разлетелась по всему интернету.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из учителей школы №71 г. Краснодара, давно не секрет, что учителям преподносят подарки на праздники.

«Во всех учебных заведениях Краснодарского края, в частности городах Краснодар и Сочи, дарят подарки учителям. Родители собирают деньги, на праздники вручают презенты. Например, в классах с 5-го по 11-й каждому учителю-предметнику полагается по 500, 300 или 200 рублей. Всё зависит от достатка родителей. Как правило, учителя ждут материальных благодарностей от учеников на День учителя, Новый год, 23 февраля и 8 марта. Классному руководителю отдельный подарок всегда полагается. Могут золото подарить, дорогое вино, шампанское, коньяк», — признался преподаватель.

Собеседник корреспондента ИА REGNUM отметил, что не понимает возмущённую учительницу: «Ей дали целых 5000 рублей! Нам просто конфеты приносят, чай недорогой, кофе, редко деньги дают. А тут такая сумма, и она недовольна».

Отметим, что получившая такую популярность учительница из гимназии №8 г. Сочи написала заявление об увольнении на следующей день после скандала. Злополучный пост из блога удалили. По факту инцидента в учебном заведении управлением по образованию и науке г. Сочи, а также администрацией гимназии ведется служебная проверка.

В регионе почти 1200 общеобразовательных учреждения, в них обучается свыше 600 тысяч детей.

Стоит также добавить, что в Москве есть школы, в которых администрация накануне 8 марта настоятельно предупредила родителей о том, чтобы они не делали более на праздники никаких подарков учителям. В неформальной беседе с корреспондентом ИА REGNUM преподаватели признались, что учебные заведения проверяет департамент, так как родители нередко стали жаловаться на поборы в школах.