Париж, 10 марта, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Почти три четверти граждан Франции выступает против выхода страны из еврозоны и возвращению к франку, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

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Согласно исследованию Elabe polling institute, около 72% граждан Франции выступает против отмены евро и возвращения к прежней валюте, при этом 44% респондентов категорически против данного решения.

Данные результаты говорят не в пользу лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая, в случае победы на президентских выборах во Франции, обещает провести референдум о выходе страны из ЕС и еврозоны.

Также опрос показывает, что граждане неоднозначно относятся к членству в Евросоюзе: 37% опрошенных считают, что членство в ЕС имеет для Франции больше недостатков, чем преимуществ.

Около 31% заявило, что преимуществ все-таки больше, чем недостатков. 32% уверены, что между плюсами и минусами членства в ЕС существует равенство.

Напомним, выборы президента Франции пройдут в апреле-мае 2017 года, по данным социологических опросов, во второй тур президентской гонки выходят независимый кандидат Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Во втором туре Макрон, по всем показателям, одерживает победу.