Ростов-на-Дону, 10 марта, 2017, 11:00 — ИА Регнум.



Beriev.com Самолет ДРЛО А-50У

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У передан экипажу ВКС России. Железную птицу модернизировали специалисты Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса им. Г.М. Бериева вместе с разработчиками концерна радиостроения «Вега». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиапредприятия 10 марта.

Самолет прошёл все необходимые испытания и выполнил перелет из Таганрога к месту постоянной дислокации на авиабазу в Иваново. Это уже четвертый самолёт, переданный Министерству обороны России.

Модель А-50У, переоборудованная из серийных А-50, совершила первый полёт в 2004 году. Первая модернизированная модель А-50У была передана ВВС России осенью 2011 года. Спустя год был готов второй самолет, а к 2014 году было передано уже три самолета этой модели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года первая крылатая амфибия Бе-200ЧС с берегов Дона пополнила авиапарк МЧС России. Самолет был назван в честь прославленного военного летчика морской авиации, Героя Советского Союза Александра Разгонина. Перед тем, как самолёт отправился на место постоянной дислокации, он прошёл все испытания.

Напомним, до переезда в Таганрог производство самолётов-амфибий Бе-200 располагалось в Иркутске. Переезд на Дон обошёлся в 3,5 млрд рублей.

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