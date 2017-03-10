Пермь, 10 марта, 2017, 10:54 — ИА Регнум. В Перми в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора 9 марта УФСБ провело обыски. По данным источника в силовых ведомствах Прикамья, обыски проводились в рамках возбужденного уголовного дела. Детали дела пока не раскрываются, речь может идти о взятках, сообщает издание «Коммерсантъ».

RobillardMichel Обыск

По предварительным данным, в деле также фигурирует одна из крупных пермских добывающих компаний. Стоит отметить, Управление Ростехнадзора возглавляет бывший прокурор Пермского края Александр Кондалов.

Несколько источников издания сообщили, что незадолго до начала следственных действий Кондалов ушел с поста. Однако эту информацию подтвердить пока не удалось.