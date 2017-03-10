Новосибирск, 10 марта, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова с 2018 года начнет модернизацию истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, который сегодня, 10 марта, посетил с рабочим визитом Новосибирск.

Function.mil.ru Заместитель министра обороны Юрий Борисов посетил Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова

Юрий Борисов обсудил с руководством предприятия и Объединенной авиастроительной корпорации план работы по Су-34 в рамках госпрограммы вооружения, которая будет реализовываться в 2018—2025 годы. Борисов отметил, что воздушно-космические силы России в нынешнем году ожидают сверхплановые поставки четырех самолетов, а общий заказ текущего года — 16 новых бомбардировщиков Су-34. Он также подчеркнул, что Новосибирский авиазавод имеет длительный контракт с Минобороны на 92 самолета Су-34 и выполняет его с опережением срока практически на год.

«В цехе окончательной сборки находятся девять самолетов, это говорит о том, что обязательства завода на этот год будут, безусловно, выполнены. График поставки самолетов заводом с Минобороны согласован, мы никаких неожиданностей не ждем», — заявил замминистра обороны.

Отметим, что многофункциональный истребитель Су-34 Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова изготавливает с начала девяностых годов. Бронированные кабина и топливные баки, высокоэффективное радиоэлектронное оборудование, широкая номенклатура вооружения, — обеспечивают его способность работать как по наземным, так и по воздушным целям. Самолет имеет большой потенциал для дальнейшей модернизации и создания на его базе специализированных модификаций.

Помимо выполнения государственного оборонного заказа, с 2003 года предприятие, в составе холдинга «Сухой», совместно с российскими и зарубежными партнерами, работает над проектом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — новым российским региональным самолетом. В 2013 году предприятие окончательно вошло в состав холдинговой компании «Сухой». В январе 2013 года ОАО «Компания «Сухой» завершила все этапы реорганизации в форме присоединения трех дочерних обществ — ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО им. Ю.А. Гагарина» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова». В структуру единого юридического лица завод вошел в качестве филиала компании и получил название — Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова. Сегодня НАЗ им. В.П. Чкалова — одно из крупнейших авиастроительных предприятий России, имеющее государственный оборонный заказ до 2020 года.