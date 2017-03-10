Хабаровск, 10 марта, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Поселок Кутузовка в Хабаровском крае терроризируют тигрица и тигренок. Хищники напали на собак и лошадь. Охотоведы пытаются избежать ситуации, когда тигров придётся изъять из дикой природы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Группа по разрешению конфликтных ситуаций между тигром и человеком министерства природных ресурсов Хабаровского края взяла ситуацию под свой контроль, сообщило ИА Амурпресс.

В группу входят сотрудники КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ», Комитета охотничьего хозяйства.

Обследовав территорию, специалисты пришли к выводу, что спокойно жить таёжному поселку мешают два хищника — тигрица и тигренок на втором году жизни.

«Сейчас ведутся работы по отпугиванию тигров. Одновременно готовим мероприятия по отлову тигров — если не получится отпугнуть — их придется изъять из дикой природы. Проблема в том, что деревня большая, хищники не приходят в одно место, а заходят в разные дворы. Пока ждем разрешение на отлов, смотрим, насколько наши меры по отпугиванию эффективны», — рассказал начальник отдела сохранения объектов животного мира Комитета охотничьего хозяйства Хабаровского края Юрий Колпак.

В Кутузовке проживает 110 человек. Заборов в таежной деревне почти нет. Собаки и прочая домашняя живность передвигаются свободно, без привязи. Охотоведы отметили, что сама тигирица на домашних животных не нападает — даёт тигренку возможность отточить охотничьи навыки.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года ещё один посёлок Солонцовый терроризировала тигрица, которая сбежала из центра реабилитации диких животных «Утес». Тигрица по прозвищу Тихоня выбрала Солонцовый своей охотничьей тропой и ходила через него на охоту, пугая жителей. Специалисты также отмечают, что случаи выхода амурского тигра к населённым пунктам в последнее время участились.